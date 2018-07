Vídeo mostra queda de avião no Campo de Marte, em SP

São Paulo – O quadro das seis vítimas da queda de uma aeronave de pequeno porte no Campo de Marte, na zona norte paulistana, é estável na manhã desta segunda-feira, 30. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo, 29. Dos sete ocupantes do avião, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu aos ferimentos.

Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no aeroporto nesta segunda realizando a coleta de dados, uma das etapas da perícia. O local segue fechado para pouso de aeronaves até as 13h, podendo o prazo ser prorrogado. A pista de pousos e decolagens de helicópteros não chegou a ser interditada e segue funcionando.

Os seis feridos foram levados para hospitais na capital. Enzo Denardi e Geraldo Denardi estão internados no Hospital Santa Isabel, na região central, e, segundo a assessoria do hospital, estão “aos cuidados do grupo de trauma, estáveis e sem previsão de alta hospitalar”.

Benê Santos de Souza permanece internado no Hospital das Clínicas e seu estado de saúde é estável. Nereu Danardi foi levado para o Conjunto Hospitalar do Mandaqui, unidade do governo do Estado, na zona norte, Na manhã desta segunda-feira, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein (na zona sul).

Agnaldo Nunes da Silva está internado em uma unidade do Hospital São Camilo. Seu quadro é estável e não há previsão de alta.

De acordo com o Hospital SANP, Agnaldo Crippa sofreu politraumatismo secundário e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital informou que ele se encontra sob ventilação mecânica por causa de uma “inflamação importante de vias aéreas por inalação de grande quantidade de fumaça tóxica, fato que prejudica a capacidade de oxigenação nos pulmões”. Seu estado de saúde é estável, mas ainda requer cuidados intensivos.

Veja imagens do acidente divulgadas nas redes sociais:

Veja momento do acidente de hoje à tarde no aeroporto de campo de Marte.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, seis vítimas (cinco passageiros e o co-piloto) foram socorridas com vida, e uma delas, o piloto do avião, morreu no local. pic.twitter.com/i4LKpv4RV8 — Carlos Carreiras (@Carreirasmais) July 30, 2018

Pessoal do campo de Marte me passou ser um King Air prefixo PP-SZN. pic.twitter.com/cNBZCGRpjZ — Aviões e Músicas (@avioesemusicas) July 29, 2018