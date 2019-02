Vídeo mostra onda de lama logo após rompimento da barragem em Brumadinho

São Paulo — Uma câmera fixa no alto de um guindaste registrou o momento exato em que a barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho (MG) se rompeu, na sexta-feira passada, dia 25.

A gravação, feita às 12h28, mostra uma “tsunami” de lama se espalhando com rapidez e soterrando tudo pela frente. É possível ver carros e um trem que passavam no momento do rompimento desaparecendo.

As imagens foram divulgadas com exclusividade pela TV Bandeirantes.

IMAGENS EXCLUSIVAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO

O vídeo, obtido pelo Jornalismo da Band, mostra quando o mar de lama atinge as instalações da Vale, na última sexta-feira. pic.twitter.com/uTR4geuisd — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) February 1, 2019

Tragédia em números

110 são os mortos

71 já foram identificados, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas

238 pessoas continuam desaparecidas

192 resgatados

394 localizados

108 desalojados ou desabrigados