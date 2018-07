Vídeo mostra Bolsonaro ensinando gesto de arma com as mãos para criança

São Paulo – Em visita a Goiânia (GO) na quarta-feira (18), o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi filmado ensinando uma criança a fazer o gesto de uma arma com as mãos.

Em cima de um carro de som, o deputado carregou a menina no colo. O momento acontece a partir 21 minutos do vídeo, veja o registro:

As imagens do presidenciável com a menina logo viralizaram nas redes e até alguns políticos se pronunciaram sobre o fato. Veja a repercussão:

Bolsonaro bate seu próprio record.

A candidatura do ódio, a candidatura da intolerância, a candidatura da xenofobia, a candidatura da violência, agora usa a inocência da criança para sua propaganda tosca. Que vergonha para o Brasil! pic.twitter.com/MnAMDjE1UF — Eduardo Jorge (@EduardoJorge43) July 20, 2018

Bolsonaro em Goiânia pegou uma criança no colo e incentivou gesto simbólico de uma arma empunhada. Eu como pai sinto nojo e lamento uma pessoa dessa estar solta por aí destilando ódio. Bolsonaro não é um adversário eleitoral, é adversário do Brasil. pic.twitter.com/RHAwN2mmN1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 20, 2018

Permita dizer, não é um adversário do Brasil, porque mesmo com um adversário você debate. Mas Bolsonaro é um inimigo: do Brasil e dos brasileiros, assim como qualquer extremista, seja de qual espectro político for. Exemplos mundo afora não faltam. https://t.co/kWMGzps1qh — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) July 20, 2018

O ´título´ de jornalista política me priva de muita coisa. Por exemplo, falar o que penso nas minhas redes sociais. Mas o que Bolsonaro fez no meu estado, na minha cidade, foi demais. Pegar uma criança no colo e incentivá-la a empunhar, simbolicamente, uma arma é inconcebível. — Márcia Abreu (@mar_abreu) July 19, 2018