Vice dos EUA adia vinda ao Brasil por reunião com líder norte-coreano

Washington – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, decidiu adiar a viagem que faria ao Brasil na segunda quinzena de maio para evitar o afastamento de “recursos de segurança nacional” da reunião de cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O gabinete de Pence afirma que a decisão de permanecer nos EUA visa dar suporte ao presidente e à equipe de segurança nacional à medida que o encontro entre líderes se aproxima.

Trump ainda não anunciou uma data ou um local para a reunião, mas já disse ver favoravelmente que o encontro ocorra na Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês) que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. (Associated Press)