Viaduto que cedeu na Marginal do Pinheiros é reaberto após 4 meses

São Paulo – O viaduto que cedeu na Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi reaberto para carros e caminhões na tarde deste sábado, 16, dois dias antes do informado pela Prefeitura de São Paulo. O viaduto estava interditado desde 15 de novembro.

O anúncio da liberação da pista expressa que dá acesso ao viaduto foi feito pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), que acompanhou os últimos testes de carga na estrutura, realizados no fim desta manhã.

A velocidade máxima permitida será de 70 km/h neste sábado e, segundo o prefeito, os radares ainda não estarão funcionando. A partir deste domingo, 17, a velocidade permitida na via voltará a ser de 90km/h, já com as placas de sinalização.

Ao todo, a obra custou R$ 26,5 milhões, incluindo reformas de manutenção que continuarão a ser feitas mesmo após a liberação.

Dois tipos de testes foram feitos para avaliar o completamento da estrutura. No teste estático, 45 caminhões(de 28 toneladas cada) ficaram parados sobre o viaduto em locais específicos pré-determinados pela Prefeitura. O teste dinâmico foi feito com uma carreta de 60 toneladas se deslocando em três velocidades constantes: 40 km/h, 60 km/h e 80 km/h.

Foram instalados 49 sensores ao longo da pista e nos pilares do viaduto, que, por sinal elétrico, foram colocados para captar movimentação da ponte fora do padrão.

Os trens da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começaram a circular em velocidade normal desde o dia 12 de março.