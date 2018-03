A vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada a tiros no Rio nesta quarta-feira, 14. Segundo o jornal O Globo, ela estava acompanhada de um motorista, que também foi baleado e morreu, e de uma assessora, que está viva.

Marielle – a vereadora mais votada do Rio nas eleições de 2016 – estava na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, no momento do incidente e, segundo a publicação, estava saindo de um evento “Jovens Negras Movendo as Estruturas”, na Lapa.