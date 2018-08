Venezuelanos são suspeitos de 65% dos crimes em Roraima

São Paulo – Os venezuelanos são suspeitos de cometer 65% dos crimes registrados em Pacaraima neste ano, conforme dados da Polícia Civil de Roraima. Entre janeiro e agosto, foram registrados 1.136 boletins de ocorrência na cidade, dos quais 738 teriam sido cometidos por venezuelanos. O número é quase seis vezes maior do que em todo o ano de 2016, quando houve 128. Neste ano, foram instaurados 69 inquéritos e 39 venezuelanos foram presos em flagrante ou indiciados.

Os dados informados, porém, não especificam quais os tipos de crime. Por isso, não é possível saber se há emprego de violência. “A maioria é de crimes de roubo, furto, lesão corporal e ameaça”, publicou a delegada geral Giuliana Castro Lima, no Facebook. “É natural: quando existe maior número de pessoas, há aumento de alguns índices de violência”, contextualiza o professor da UFRR João Carlos Jarochinski, especialista em Relações Internacionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.