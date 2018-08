Venezuela pede ao Brasil para proteger seus cidadãos após ataque

A Venezuela pediu ao governo brasileiro que proteja seus cidadãos, após um confronto que terminou na destruição de abrigos de imigrantes venezuelanos no sábado (19), na cidade de Pacaraima.

Por conta desse episódio, deflagrado pela suposta agressão a um comerciante brasileiro, a Chancelaria venezuelana se comunicou com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), segundo nota divulgada pelo governo de Caracas.

No contato, o Ministério venezuelano solicitou às autoridades brasileiras as “garantias correspondentes aos nacionais venezuelanos e que tome as medidas de proteção e segurança de suas famílias e bens”.

A Chancelaria também manifestou sua “preocupação com as informações que confirmam ataques a imigrantes venezuelanos, assim como desalojamentos em massa”, atos que “violentam normas do Direito Internacional”.

O tumulto começou pela manhã, depois que um comerciante foi ferido e seus familiares responsabilizaram os venezuelanos. No último ano, esses migrantes intensificaram sua presença na cidade diante da grave crise de seu país.

Em retaliação, dezenas de brasileiros atacaram os dois principais acampamentos improvisados dos imigrantes e queimaram seus pertences. Três brasileiros ficaram feridos.

O governo do presidente Nicolás Maduro disse ter ordenado que os funcionários de seu consulado em Boavista sigam para Pacaraima para analisar a situação e “velar pela integridade” dos venezuelanos nessa região.

Além disso, denunciou que esses episódios são estimulados por uma “perigosa matriz de opinião xenófoba, multiplicada por governos e pela imprensa a serviço do imperialismo”.