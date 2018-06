Venezuela, imigrantes, satélites: Pence visita o Brasil

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visita Brasília, nesta terça-feira, para retomar as relações diplomáticas com o Brasil e as pautas fora de seu país.

Pence chega ao país junto com três aviões cargueiros militares, que trarão helicópteros a bordo. As aeronaves serão utilizadas pelo vice-presidente quando deixar Brasília e viajar para Manaus, para visitar um centro de acolhimento de venezuelanos. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, Pence também vai sobrevoar a Zona Franca de Manaus e a floresta amazônica.

A visita faz parte de um tour diplomático na América do Sul, que inclui o Equador e a Guatemala, e tem como principal objetivo discutir a situação política e econômica da Venezuela e o endurecimento do isolamento diplomático do regime de Nicolás Maduro.

Membro da OEA (Organização dos Estados Americanos), os Estados Unidos se posicionaram duramente contra o governo de Maduro, e têm solicitado que os demais membros da Organização façam o mesmo. No mês passado, o país deu início ao processo de suspensão da Venezuela no grupo, que é composto por mais 34 Estados. O Brasil é um dos países que defendem a suspensão venezuelana.

Pence terá que enfrentar, no Brasil e nos outros países latino-americanos que visitar, o questionamento sobre a política migratória dos Estados Unidos. Na semana passada, o país virou centro de uma polêmica após o governo americano separar pais de filhos imigrantes, e colocar 2.053 crianças em centros de detenções de migrantes.

O Itamaraty publicou uma nota oficial repudiando a separação das famílias. Estima-se que 51 crianças brasileiras tenham sido separadas de seus pais, e colocadas em 15 instituições do país. Três delas foram encaminhadas para familiares que já moram nos Estados Unidos.

O fato deve ser pauta de conversa entre Pence e o presidente brasileiro Michel Temer. Mas, conforme afirmou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o diálogo não será “politizado”, uma vez que o governo brasileiro não quer problematizar o assunto, mas sim atender as pessoas.

Pence e Temer também discutirão acordos bilaterais em áreas estratégicas. Um deles diz respeito ao uso da base de lançamentos de satélites de Alcântara, localizada no Maranhão, pela Nasa.