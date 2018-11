“Venezuela é logo ali”: Celso Portiolli defende vinheta do SBT

São Paulo — Se a polêmica com a vinheta resgatada pelo SBT parecia ter esfriado, Celso Portiolli a esquentou novamente ao defendê-la. Em resposta à notícia de um portal sobre televisão, o apresentador do Domingo Legal sugeriu uma nova versão ao slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o”, veiculado no início desta semana pela emissora de Silvio Santos: “Brasil: ou você ama ou a Venezuela é logo ali”.

O tuíte de Portiolli rendeu até um bate boca com os internautas. “Triste colocação de alguém que admirava”, escreveu um usuário da rede social. Em resposta, o apresentador disse que o rapaz não gostava dele de verdade. Outros tuítes, como uma resposta a outra pessoa que havia criticado o fato de Portiolli “fazer piada com a ditadura”, foram apagados.

Depois de defender o slogan, Celso compartilhou memes envolvendo o presidente eleito Jair Bolsonaro.

A polêmica

Nesta terça-feira (6), o SBT veiculou uma das vinhetas utilizadas na ditadura militar durante o governo de Emílio Garrastazu Médici (presidente do Brasil de 1969 a 1974). Em resposta à controvérsia, a emissora afirmou que “cometeu um equívoco de não se atentar que este bordão foi forte na época do regime militar”. Na época, a frase se referia aos brasileiros que se exilaram em outros países fugindo da ditadura.

Representantes do PT acionaram a Procuradoria-Geral da República contra a emissora pela veiculação do slogan. Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Wadih Damous afirmam que o vídeo veiculado pelo SBT “dissemina ainda mais o ódio que vem sendo destilado contra adversários e minorias pelo grupo político vitorioso nas eleições presidenciais”.