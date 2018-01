Vem Pra Rua realiza ato em frente ao STF pela condenação de Lula

Brasília – Manifestantes começam a se aglomerar na praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma vigília organizada pelo movimento Vem Pra Rua, a favor da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo, que reúne aproximadamente 50 pessoas, empunha faixas com os dizeres “Lula, nem o inferno te quer” e “Lula na Cadeia”.

A maioria dos manifestantes usa camisetas nas cores verde e amarela, portando bandeiras do Brasil e miniaturas do Pixuleco, réplica do boneco que ficou famoso durante as manifestações que culminaram com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Neste momento, os manifestantes erguem faixas convidando os motoristas que passam pelo local a buzinar em favor da condenação do petista. Parte do grupo de manifestantes prepara velas para formar a palavra “Justiça” no gramado em frente à Suprema Corte.

A expectativa é que a manifestação aumente à medida em que as pessoas deixem o trabalho. O Vem Pra Rua vem organizando uma série de protestos em várias cidades do País, intitulada “Ato em Defesa da Justiça: Lula na Cadeia”. As manifestações estão sendo organizadas em contraponto aos atos promovidos pelo PT e movimentos sociais em defesa do ex-presidente.