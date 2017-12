Vem pra Rua organiza “tuitaço” contra indulto natalino

São Paulo – O movimento Vem para Rua está organizando um ‘tuitaço’ para esta quarta-feira, 27, às 18h, para protestar contra a decisão do presidente Michel Temer de assinar decreto de indulto natalino que abranda a pena de condenados por crimes de colarinho branco.

A medida causou diversas reações de procuradores e representantes da Lava Jato, pois tende a beneficiar diretamente os implicados na operação, na medida que reduz drasticamente as penas para crimes desta natureza.

Nas redes sociais, o evento, batizado #insultodenatal, destaca a redução de 80% das penas o que ataca diretamente o instrumento da delação premiada, visto como essencial para o avanço das investigações.

Conforme revelou a colunista Vera Magalhães, do Estadão, entidades de classe do Ministério Público estudam ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar o decreto.