Autoridades lamentam tragédia ocorrida em escola de Suzano

São Paulo – O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, em nome de toda equipe do MEC, manifestou em nota “profundo pesar pelo crime bárbaro” ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, na Grande São Paulo. “O Ministério se solidariza com pais, familiares e funcionários da escola neste momento de choque, luto e dor”, afirmou.

Em nota de pesar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Sérgio Moro, se colocou à disposição do governo do Estado de São Paulo.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ-SP) lamenta o grave atentado à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), que provocou o trágico assassinato de crianças e funcionários e presta solidariedade aos familiares neste momento de dor e tristeza”, diz a nota.

A pasta disse também que “os fatos ainda estão sendo apurados pelas autoridades competentes e o Ministério se coloca à disposição do governo do estado de São Paulo”.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse prestou solidaridade às famílias das vítimas, via Twitter. “É com perplexidade que recebi, a notícia do tiroteio no colégio estadual Raul Brasil, em Suzano-SP. Eu me solidarizo às famílias das vítimas e espero que as reais causas dessa tragédia sejam descobertas.”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou também as redes sociais para dizer que o momento é de união. “A tragédia de Suzano, hoje, mostra que é hora de o Brasil unir forças e competências para compreender o que houve e impedir a repetição de massacres como este. Precisamos ser solidários com as famílias, parentes e amigos das crianças e dos funcionários da escola Raul Brasil.”

“Vim dar apoio aos familiares desta tragédia. Temos que rezar pelas vítimas. Este está sendo um ano difícil tanto que aqui na região, há poucos dias, a gente teve enchentes. Viemos trazer a mensagem de solidariedade”, afirmou o Bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, da Diocese de Mogi das Cruzes, cidade vizinha ao município de Suzano.