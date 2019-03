Vélez anuncia pastora para cargo em Secretaria Executiva do MEC

São Paulo — Nesta quinta-feira (14), Ricardo Vélez, Ministro da Educação do Governo Bolsonaro, anunciou que Iolene Lima assumirá a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, posição considerada a “Número 2” do MEC.

Muito obrigada, Ministro @ricardovelez, e meu Presidente @jairbolsonaro. Dediquei minha vida para a área da educação e me sinto honrada. É com grande dedicação que assumo essa responsabilidade importante para a educação do nosso país! https://t.co/zFxqCfbHaG — Iolene Lima (@iolenemlima) March 14, 2019

O anúncio veio dois dias depois de Vélez ter demitido Luiz Antonio Tozi, que deixou o cargo nesta terça-feira (12). Depois da demissão de Tozi, Veléz chegou a postar em seu perfil no Twitter que Rubens Barreto Silva seria o Secretário Executivo. No entanto, a substituição não foi publicada no Diário Oficial e, nesta quinta-feira (14), o Ministro voltou a tuítar para confirmar Iolene Lima como a Número 2 do MEC.

Quem é Iolene Lima?

Iolene Lima é pastora de uma igreja batista em São José dos Campos (SP), e foi diretora no Colégio Inspire, uma escola religiosa também no interior de São Paulo, cuja missão é “educar plenamente o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício ético da cidadania e da sua plenitude”.

De acordo com o site da Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios (AECEP), Lima é formada em pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional e tem um MBA em Qualidade Educacional.

Até ser confirmada no cargo de executiva por Veléz, Iolene era secretária substituta na Secretaria de Educação Básica do MEC.