Veja vídeos e imagens da tempestade que matou 5 pessoas no Rio de Janeiro

São Paulo — Na noite desta quarta-feira (6), o temporal que atingiu o Rio de Janeiro colocou a cidade em estágio de crise. Até agora foram confirmadas cinco mortes.

De acordo com dados do sistema de monitoramento da prefeitura, em alguns pontos o volume de chuva acumulado em apenas duas horas foi maior do que o esperado para todo o mês de fevereiro.

Durante a noite, os moradores do Rio enfrentaram quedas de árvores, ventos que chegaram a 110 quilômetros por hora, caos no trânsito, postes caídos e bolsões d’água nas principais ruas e avenidas da cidade.

Entre às 19 horas de ontem e às 6 horas da manhã de hoje, a Defesa Civil carioca recebeu 104 chamados para vistoria em decorrência das chuvas.

As zonas sul e oeste foram as mais afetadas, com maior demanda de ligações vindas da Barra da Tijuca (12 chamados), São Conrado (7), Itanhangá (7), Freguesia (5), Rocinha (5) e Vidigal (4).

Um trecho da Ciclovia Tim Maia desabou novamente. Em abril de 2016, a ressaca do mar já havia derrubado parte da estrutura e matado dois homens; em fevereiro de 2018, outro trecho caiu após um temporal.

O prefeito Marcelo Crivella decretou luto oficial de três dias.

Luto oficial de três dias no Rio de Janeiro devido às mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade durante a madrugada #PrefeituraRIO #ChuvaRJ pic.twitter.com/NREhSIBkW8 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 7, 2019

Nas redes sociais, os vídeos da tempestade impressionaram os internautas. Por meio da #chuvaRJ, os moradores estão compartilhando o estrago. Veja vídeos:

Academia Crown de São Conrado. Prejuízo enorme por lá. #ChuvaRJ pic.twitter.com/1ixxKCi7GY — Carlos Ferreira (@carlosferreira) February 7, 2019

Houve deslizamentos, alagamentos e até o desabamento de um trecho da Ciclovia Tim Maia, localizada na Zona Sul carioca.#MyNews #ChuvaRJ pic.twitter.com/80heD8wnk0 — MyNews (@CanalMyNews) February 7, 2019