Veja reações à prisão de Michel Temer no Twitter

São Paulo — O ex-presidente da República Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (21), pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou que “Temer assumiu a presidência em um golpe deplorável”. Já Major Olímpio, líder do PSL no Senado, postou em seu perfil no Twitter “cadeia é para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio do povo brasileiro”.

Guilherme Boulos (PSOL), tuitou que “Temer é um bandido que já deveria estar preso há tempos” e escreveu que “espera que sua prisão não sirva pra fortalecer xerifes de toga, que se consideram acima da lei, nem pra desviar da crise do desgoverno de Bolsonaro”.

No Twitter, cinco dos dez assuntos mais comentados nesta quinta-feira no Brasil têm a ver com a prisão de Temer. O sobrenome do ex-presidente, o do juiz Marcelo Bretas, que decretou a prisão de Temer, do ex-ministro Moreira Franco e de mais seis pessoas, e “Vampirão” (apelido que Temer ganhou durante seu mandato) são três dos termos mais citados na rede social.

Veja alguns dos tuítes sobre a prisão

Nota do PT sobre a prisão de Michel Temer e Moreira Franco | Partido dos Trabalhadores https://t.co/CAhhyY6NAF — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) March 21, 2019

Temer é um bandido, que já deveria estar preso há tempos. Existem provas contundentes contra ele, não meras "convicções". Esperamos apenas que sua prisão não sirva pra fortalecer xerifes de toga, que se consideram acima da lei, nem pra desviar da crise do desgoverno de Bolsonaro — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 21, 2019

Não é bola de cristal. É conhecer essa gente. Minha participação na sabatina do Correio Braziliense, em junho de 2018. pic.twitter.com/iPLlD77rtY — Ciro Gomes (@cirogomes) March 21, 2019

Finalmente a justiça começa a ser feita. Por duas vezes, tentamos que Michel Temer respondesse por seus delitos durante o exercício da Presidência da República, mas ele usou seu cargo para impedir que as denúncias avançassem. Agora não há mais como escapar. — Alessandro Molon (@alessandromolon) March 21, 2019

Poderíamos comemorar muito a prisão de Temer depois de td que ele fez contra Dilma, mulher sem provas e golpeada, mas nós defendemos o devido processo legal. N há espaço para dois pesos, duas medidas. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) March 21, 2019

A prisão de Temer “diverte” o Brasil. “Divertir” do italiano “divertere” ,desviar do que realmente importa. — Roberto Requião (@requiaopmdb) March 21, 2019

O Brasil está mudando, a justiça será para todos! Grande expectativa para o povo brasileiro, estamos no caminho certo! O Brasil será passado a limpo, CADEIA para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio público brasileiro e envergonharam a política e o nosso povo! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 21, 2019

Michel Temer foi preso hoje. Tem que manter isso, viu?! — Luiza Erundina (@luizaerundina) March 21, 2019

O autor da Reforma da Previdência foi preso. As maldades de Temer vão além da investigação por propina na ordem de 1 milhão. O ex-presidente tentou, mas não conseguiu acabar com a aposentadoria dos brasileiros. O bastão agora está nas mãos de Bolsonaro. — PSOL 50 (@psol50) March 21, 2019

Temer é um criminoso conhecido e ainda possui relações profundas com o congresso. Que sua prisão e a de Moreira Franco atrapalhem bastante a absurda proposta de reforma da previdência de Bolsonaro. O povo não pode pagar novamente a conta da podridão da política nacional. — David Miranda (@davidmirandario) March 21, 2019

Michel Temer foi preso. Junto com ele, Moreira Franco e espero que o Padilha. Não esquecemos que foi o presidente da ref. trabalhista, PEC do Teto e da proposta de Ref. da Previdência. Um corrupto inimigo dos trabalhadores que agora vai pro lugar onde já deveria ter ido antes. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 21, 2019

“A política tem dessas coisas” foi a frase q Temer usou p/ tentar me convencer a favorecer Geddel no caso La Vue. Os brasileiros deram a resposta a ele nas urnas. E, hoje, a justiça faz o mesmo: não, Temer. A política não tem dessas coisas. Política tem q ser em nome do Brasil! https://t.co/yibNJu7pjv — Marcelo Calero (@caleromarcelo) March 21, 2019

Mas e a Dilma? pic.twitter.com/0RW4jIVINk — Kim Kataguiri (@kimpkat) March 21, 2019

Fora do poder também, Temer, que foi salvo por duas vezes pela Câmara dos Deputados, interessa pouco ao projeto entreguista, cujos entusiastas seguem fazendo vistas grossas às denúncias sobre a família Bolsonaro. — Áurea Carolina (@aureacarolinax) March 21, 2019

Mais um ex-presidente preso. Michel Temer. Já não existe aquela história de estar acima da lei. A Lava-jato mostra isso. Por um novo Brasil! — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) March 21, 2019

Sentimentos conflitantes: por um lado, Temer É um canalha e já deveria ter sido preso há anos (ou décadas, se considerarmos as propinas no porto de Santos); por outro, é a Lava-jato e o juiz Marcelo Bretas, o que sugere uma ação mais política do que criminal. — Pablo Villaça (@pablovillaca) March 21, 2019