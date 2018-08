Veja quem são os candidatos a governador em cada estado

São Paulo — Terminou na quarta-feira (15) o prazo para que partidos políticos e coligações registrassem os nomes de seus candidatos à presidência, aos governos dos Estados, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa e ao Senado.

Cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) agora precisa publicar em edital os pedidos de registro e abrir o prazo para que outros partidos, coligações ou o Ministério Público Federal contestem as candidaturas.

O prazo final para que os recursos tenham sido avaliados, julgados e publicados é 17 de setembro. Portanto, esta lista representa os candidatos que solicitaram registro, e não necessariamente todos os que estarão na disputa.

Por enquanto, os Estados com o maior número de candidatos são Rio de Janeiro e São Paulo, com 12 concorrentes cada um. O com menos é Tocantins: só há um registrado.

Confira aqui a lista dos candidatos a governador de seu Estado, separados por região:

Norte

Acre:

Coronel Ulysses (PSL)

David Hall (Avante)

Gladson Cameli (PP)

Janaina Furtado (Rede)

Marcus Alexandre (PT)

Amazonas:

Amazonino Mendes (PDT)

Berg da UGT (PSOL)

David Almeida (PSB)

Lucia Antony (PCdoB)

Omar Aziz (PSD)

Sidney Cabral (PSTU)

Wilson Lima (PSC)

Amapá:

Capi 40 (PSB)

Cirilo (PSL)

Davi (DEM)

Gianfranco (PSTU)

Waldez (PDT)

Pará:

Cleber Rabelo (PSTU)

Fernando Carneiro (PSOL)

Helder (MDB)

Marcio Miranda (DEM)

Rondônia:

Acir Gurgacz (PDT)

Comendador Valclei Queiroz (PMB)

Coronel Charlon (PRTB)

Coronel Marcos Rocha (PSL)

Expedito Junior (PSDB)

Maurão de Carvalho (MDB)

Pedro Nazareno (PSTU)

Pimenta de Rondônia (PSOL)

Vinicius Miguel (Rede)

Roraima:

Anchieta (PSBD)

Antonio Denarium (PSL)

Fábio (PSOL)

Suely Campos (PP)

Telmário Mota (PTB)

Tocantins:

Carlos Amastha (PSB)

Nordeste

Alagoas:

Basile (PSOL)

Fernando Collor (PTC)

Josan Leite (PSL)

Melquezedeque Farias (PCO)

Renan Filho (MDB)

Bahia:

Célia Sacramento (Rede)

João Henrique Durval Carneiro (PRTB)

João Santana (MDB)

José Ronaldo (DEM)

Marcos Mendes (PSOL)

Orlando Andrade (PCO)

Rui Costa (PT)

Ceará:

Ailton Lopes (PSOL)

Camilo (PT)

General Teophilo (PSDB)

Gonzaga (PSTU)

Hélio Góis (PSL)

Mikaelton Carantino (PCO)

Maranhão:

Flávio Dino (PCdoB)

Odivio Neto (PSOL)

Ramon Zapata (PSTU)

Roberto Rocha (PSDB)

Roseana Sarney (MDB)

Paraíba:

João (PSB)

Lucélio Cartaxo (PV)

Rama Dantas (PSTU)

Tárcio Teixeira (PSOL)

Zé Maranhão (MDB)

Pernambuco:

Armando Monteiro (PTB)

Dani Portela (PSOL)

Maurício Rands (PROS)

Paulo Câmara (PSB)

Simone Fontana (PSTU)

Piauí:

Dr. Pessoa (Dr. Zezim) (Solidariedade)

Elmano O Vein Trabalhador (Podemos)

Luciane Santos (PSTU)

Luciano (PSDB)

Professora Sueli (PSOL)

Romualdo Seno (DC)

Valter Alencar (PSC)

Wellington Dias (PT)

Rio Grande do Norte:

Brenno Queiroga (Solidariedade)

Professor Carlos Alberto (PSOL)

Sergipe:

Belivaldo (PSD)

Dr. Emerson (Rede)

Eduardo Amorim (PSDB)

Gilvani Santos (PSTU)

João Tarantella (PSL)

Márcio Souza (PSOL)

Mendonça Prado (DEM)

Milton Andrade (PMN)

Valadares Filho (PSB)

Centro-Oeste

Distrito Federal:

Alberto Fraga (DEM)

Alexandre Guerra (Novo)

Eliana Pedrosa (PROS)

Fátima Sousa (PSOL)

General Paulo Chagas (PRP)

Guillem (PSTU)

Ibaneis (MDB)

Miragaya do PT (PT)

Renan Rosa (PCO)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

Rogério Rosso (PSD)

Goiás:

Alda Lucia (PCO)

Daniel (MDB)

Kátia Maria (PT)

Marcelo Lira (PCB)

Ronaldo Caiado (DEM)

Weslei Garcia (PSOL)

Zé Eliton (PSDB)

Mato Grosso:

Arthur Nogueira (Rede)

Mauro Mendes (DEM)

Moisés Franz (PSOL)

Pedro Taques (PSDB)

Wellington Fagundes (PR)

Mato Grosso do Sul:

Humberto Amaducci (PT)

João Alfredo (PSOL)

Juiz Odilon (PDT)

Junior Mochi (MDB)

Marcelo Bluma (PV)

Reinaldo Azambuja (PSDB)

Sudeste

Espírito Santo:

Andre Moreira (PSOL)

Jackeline (PT)

Manato (PSL)

Professor Aridelmo Teixeira (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

Rose de Freitas (Podemos)

Minas Gerais:

Alexandre Flach (PCO)

Antonio Anastasia (PSDB)

Claudiney Dulim (Avante)

Dirlene Marques (PSOL)

Fernando Pimentel (PT)

João Batista Mares Guia (Rede)

Jordano Metalúrgico (PSTU)

Marcio Lacerda (PSB)

Romeu Zema (Novo)

Rio de Janeiro:

André Monteiro (PRTB)

Anthony Garotinho (PRP)

Dayse Oliveira (PSTU)

Eduardo Paes (DEM)

Indio (PSD)

Luiz Eugenio (PCO)

Marcelo Trindade (Novo)

Marcia Tiburi (PT)

Pedro Fernandes (PDT)

Romário Faria (Podemos)

Tarcísio Motta (PSOL)

Wilson ex juiz federal (PSC)

São Paulo:

Edson Dorta (PCO)

João Doria (PSDB)

Luiz Marinho (PT)

Major Costa e Silva (DC)

Marcelo Candido (PDT)

Marcio França (PSB)

Paulo Skaf (MDB)

Prof. Claudio Fernando (PMN)

Professora Lisete (PSOL)

Rodrigo Tavares (PRTB)

Rogerio Chequer (Novo)

Toninho Ferreira (PSTU)

Sul

Paraná:

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)

Cida Borghetti (PP)

Dr. Rosinha (PT)

João Arruda (MDB)

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

Professor Jorge Bernardi (Rede)

Rio Grande do Sul:

Eduardo Leite (PSDB)

Jairo Jorge (PDT)

José Ivo Sartori (MDB)

Julio Flores (PSTU)

Mateus Bandeira (Novo)

Miguel Rossetto (PT)

Paulo de Oliveira Medeiros (PCO)

Roberto Robaina (PSOL)

Santa Catarina: