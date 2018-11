Veja quem são as 6 vítimas da queda de helicóptero em SP

São Paulo – Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero na manhã deste sábado, 24, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A aeronave transportava uma acionista, acompanhada do marido, e dois funcionários do Laboratório Cristália, do ramo farmacêutico. Também estavam a bordo dois pilotos. Não há relatos de sobreviventes. “O Laboratório Cristália lamenta profundamente a perda irreparável que este acidente causou”, escreveu a empresa por meio de nota.

Segundo o Laboratório Cristália, a aeronave decolou por volta das 10 horas, saindo de Itapira, com destino a Campos do Jordão, a cerca de 200 quilômetros de distância. Estavam a bordo Kátia Stevanatto Sampaio, acionista e vice-presidente do Conselho do Cristália, e o marido, Paulo Sampaio, a arquiteta Leticia Telles e o profissional de marcenaria Ronoel Sholl, além dos pilotos Antonio Landi Neto e Juliano Martins Perizato

O desaparecimento do helicóptero, fabricado pela Agusta, foi percebido por umCentro de Coordenação de Salvamento da Força Aérea Brasileira (FAB) de Curitibapor volta das 11 horas.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a região enfrentou chuva, vento e neblina durante quase todo o sábado. Em decorrência do mau tempo, as equipes de resgate conseguiram encontrar a aeronave apenas por volta das 18 horas, quando foi identificada por um sinal de rádio.

O helicóptero está em uma área de mata, nas proximidades do Pico de Itapeva. Devido à neblina e ao forte vento na região, a retirada dos corpos deve ser iniciado apenas na manhã de domingo, 25. O trabalho envolve bombeiros militares e civis de Campos do Jordão e de outras cidades do entorno, como Guaratinguetá. Também em novembro, três pessoas morreram em outra queda de helicóptero, ocorrida em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.