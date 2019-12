Veja quando rodízio de veículos ficará suspenso em São Paulo no fim do ano

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo estará suspenso entre os dias 23 de dezembro de 2019 e 12 de janeiro de 2020, por causa do Natal e do Ano Novo.

A restrição será retomada em 13 de janeiro. Lembrando que durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, nas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, no Complexo Viário Maria Maluf, nas avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, no Viaduto Grande São Paulo e nas avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, das 7h às 10h da manhã e das 17h às 20h.

As restrições a veículos pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) vão continuar valendo normalmente no fim de ano.

Ibirapuera

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro a fiscalização da Zona Azul nos bolsões internos e no entorno do Parque do Ibirapuera ficará suspensa. Em outras regiões da cidade, continuará valendo a sinalização de regulamentação vigente.