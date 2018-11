Veja os senadores que votaram a favor e contra o reajuste para o STF

São Paulo — O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (7) o reajuste de 16,38% para o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e também do procurador-geral da República, que atualmente é Raquel Dodge.

Em valores, dos atuais 33,7 mil reais mensais, os ministros passarão a receber 39,2 mil reais. Para a aprovação, foram 41 votos a favor e 16 contrários, além de uma abstenção.

As matérias agora seguem para a sanção de Michel Temer e os reajustes passam a valer a partir da publicação da futura lei.

Dentre os senadores contrários ao aumento, o receio é do “efeito cascata” que essa decisão pode acarretar aos Estados — que já enfrentam dificuldades para arcar com os custos dos servidores.

“Se os reajustes fossem limitados à Suprema Corte, não teria impacto tão grande. A questão é o efeito cascata. Isso terá impacto sobre o salário de deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores de todo o país”, disse a senadora Ana Amélia (PP-RS), contrária ao aumento.

No entanto, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, afirmou que com o aumento, agora ele pode pautar a revisão do auxílio-moradia para juízes.

“Com a aprovação do novo subsídio, nós poderemos agora resolver essa questão do auxílio-moradia. Vou conversar com o relator, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para ver a melhor hora de deliberarmos a respeito”, disse Toffoli à TV Justiça, após evento no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O último reajuste do salário dos ministros do STF, que serve de teto para o funcionalismo público em todo o Brasil, ocorreu em janeiro de 2015.

Veja como votaram os senadores

A favor do aumento

Acir Gurgacz (PDT-RO)

Aécio Neves (PSDB-MG)

Ângela Portela (PDT-RR)

Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Antônio Valadares (PSB-SE)

Armando Monteiro (PTB-PE)

Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Cidinho Santos (PR-MT)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Dalirio Beber (PSDB-SC)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Edison Lobão (MDB-MA)

Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Eduardo Lopes (PRB-RJ)

Fernando Coelho (MDB-PE)

Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)

Hélio José (PROS-DF)

Ivo Cassol (PP-RO)

Jorge Viana (PT-AC)

José Agripino (DEM-RN)

José Amauri (PODE-PI)

José Medeiros (PODE-MT)

José Serra (PSDB-SP)

Otto Alencar (PSD-BA)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

Paulo Rocha (PT-PA)

Raimundo Lira (PSD-PB)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Romero Jucá (MDB-RR)

Rose de Freitas (PODE-ES)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Telmário Mota (PTB-RR)

Valdir Raupp (MDB-RO)

Vicentinho Alves (PR-TO)

Walter Pinheiro (Sem partido-BA)

Wellington Fagundes (PR-MT)

Zeze Perrella (MDB-MG)

Contra o aumento

Airton Sandoval (MDB-SP)

Cristóvam Buarque (PPS-DF)

Fátima Bezerra (PT-RN)

Givago Tenório (PP-AL)

José Pimentel (PT-CE)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Lúcia Vânia (PSB-GO)

Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Regina Sousa (PT-PI)

Reguffe (Sem partido-DF)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Roberto Requião (MDB-PR)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Vanessa Graziottin (PCdoB-AM)

Wilder Morais (DEM-GO)

Abstenção

José Maranhão (MDB-PB)