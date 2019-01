Veja os principais momentos da posse de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro assumiu nesta terça-feira (1º) a Presidência da República, após ter sido eleito em outubro. Ele é o 38º presidente do país. Bolsonaro deixou a residência oficial da Granja do Torto, por volta das 14h20 em direção à Catedral Metropolitana de Brasília, ao lado da esposa Michelle Bolsonaro. Lá, encontrou o vice Hamilton Mourão e a esposa Paula para darem início ao desfile presidencial.

Veja os principais momentos da posse

Desfile em carro aberto

Da Catedral até o Congresso Nacional, Bolsonaro desfilou no tradicional Rolls-Royce ao lado de Michelle Bolsonaro e um dos filhos, Carlos Bolsonaro. Todo o percurso foi acompanhado por seguranças a pé, ao lado do carro, e os Dragões da Independência montados a cavalo. Em um dos trechos, aparentemente um dos cavalos se assustou e passou na frente do carro que levava o presidente.

Presidente eleito Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para a solenidade de posse. Presidente eleito Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para a solenidade de posse.

Posse no Congresso Nacional

Ao chegar ao Congresso, foi recebido pelos presidentes do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em sessão solene no Congresso, fez o juramento de posse no Congresso Nacional e às 15h10 foi empossado presidente do Brasil. Jair Bolsonaro jurou “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.” O mesmo foi feito por seu vice, Hamilton Mourão. No primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro, em cerca de dez minutos, anunciou que fará reformas estruturantes e criará um circulo virtuoso de confiança na economia. Ele pediu o apoio do povo unido e do Congresso para reconstruir o país. Segundo ele, os “enormes desafios” poderão ser superados com a “sabedoria de ouvir a voz do povo.”

Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República em cerimônia no Congresso Nacional Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República em cerimônia no Congresso Nacional

Revista às tropas

Após o discurso, Bolsonaro deixou o plenário do Congresso. Neste momento, foi homenageado com salva de tiros, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e passou as tropas em revista, quando se emocionou.

Jair Bolsonaro deixa o Congresso Nacional após tomar posse. Ao passar as tropas em revista, o presidente se emocionou Jair Bolsonaro deixa o Congresso Nacional após tomar posse. Ao passar as tropas em revista, o presidente se emocionou

O presidente Jair Bolsonaro passa em revista a tropa em frente ao Congresso Nacional O presidente Jair Bolsonaro passa em revista a tropa em frente ao Congresso Nacional

Faixa presidencial

Bolsonaro e a mulher deixaram o Congresso aos gritos do público de “capitão chegou”. Eles fizeram novo desfile em carro aberto até o Palácio do Planalto. Lá, o casal junto com o vice Hamilton Mourão e a esposa subiram a rampa do Planalto, onde foram recebidos por Michel Temer e Marcela Temer.

Michel Temer Marcela Temer recebem o presidente Jair Bolsonaro e o vice presidente, Hamilton Mourão no Palácio do Planalto, para cerimônia de transmissão da Faixa Presidencial Michel Temer Marcela Temer recebem o presidente Jair Bolsonaro e o vice presidente, Hamilton Mourão no Palácio do Planalto, para cerimônia de transmissão da Faixa Presidencial

Bolsonaro recebeu a faixa de Temer no Parlatório

Bolsonaro recebeu a faixa de Michel Temer Bolsonaro recebeu a faixa de Michel Temer

Presidente Jair Bolsonaro saúda o público depois de receber a faixa presidencial de Michel Temer, no Palácio do Planalto Presidente Jair Bolsonaro saúda o público depois de receber a faixa presidencial de Michel Temer, no Palácio do Planalto

Michelle Bolsonaro faz discurso em libras

Quebrando o protocolo do cerimonial, a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um breve discurso, de pouco mais de 3 minutos, no Parlatório do Palácio do Planalto, antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro à nação. O discurso dela foi em libras (linguagem de sinais destinada à comunidade surda), na qual é especialista, e traduzido simultaneamente. Michelle Bolsonaro prometeu atuar em favor das pessoas com deficiência e daqueles que se julgam esquecidos pela sociedade. De acordo com ela, há um “chamado” no seu coração para se dedicar ao próximo e agora como primeira-dama poderá ampliar as atividades sociais que já desempenha.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez discurso em Libras (Língua Brasileira de Sinais), no parlatório do Palácio do Planalto durante solenidade de posse do marido A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez discurso em Libras (Língua Brasileira de Sinais), no parlatório do Palácio do Planalto durante solenidade de posse do marido

Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro e o general Hamilton Mourão, durante cerimônia de transmissão da Faixa Presidencial, no Palácio do Planalto Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro e o general Hamilton Mourão, durante cerimônia de transmissão da Faixa Presidencial, no Palácio do Planalto

Pronunciamento à nação

Logo após receber a faixa presidencial de Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro discursou no Parlatório do Palácio do Planalto, de frente para o público que lotava a Praça dos Três Poderes. Recepcionado aos gritos de “mito” e “o capitão chegou”, Bolsonaro propôs a criação de um “movimento para restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso país”. Ele defendeu ainda que “a corrupção, os privilégios,as vantagens, os favores politizados, partidarizados” acabem e fiquem “no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade para a nação”.

O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente general Hamilton Mourão e sua mulher Paula Mourão, no parlatório do Palácio do Planalto O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente general Hamilton Mourão e sua mulher Paula Mourão, no parlatório do Palácio do Planalto

Público na Praça dos Três Poderes

Desde o início da manhã, horas antes do começo da posse, o público se reuniu em pontos da Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Muitas pessoas vieram em caravanas para acompanhar a cerimônia. Na Praça dos Três Poderes, acompanharam todos os passos de Bolsonaro por meio de telões, e sempre aplaudindo e gritando “mito” quando o presidente aparecia nas imagens. Em alguns momentos, o público vaiou algumas das autoridades que apareciam ou eram citadas.

Bombeiros usaram jatos de água para aliviar o calor para quem acompanhava a posse

Público acompanha a posse de Bolsonaro na Praça dos Três Poderes Público acompanha a posse de Bolsonaro na Praça dos Três Poderes

Posse dos ministros

No Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro deu posse aos 22 ministros e tirou a foto oficial.