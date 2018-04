Veja o resumo das principais notícias do feriado da Páscoa no Brasil

São Paulo — Desligou no feriado da Páscoa e ficou sem acompanhar as notícias sobre política e cotidiano no Brasil? EXAME preparou um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nos últimos três dias.

De novas testemunhas do assassinato de Marielle Franco à soltura dos amigos de Michel Temer presos na quinta-feira, tudo o que você precisa saber para voltar à rotina nesta segunda-feira (2):

PF solta amigos de Temer

As pessoas próximas ao presidente Michel Temer que tinham sido presas na quinta-feira foram soltas no sábado, depois de prestar depoimento, por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem respondeu a um pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para revogar as ordens de prisão temporárias.

Maluf volta para casa

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) deixou o Hospital Ortopédico e Medicina Especializada, em Brasília na sexta-feira (30). Ele viajou para São Paulo, onde cumprirá prisão domiciliar. Maluf estava internado desde quarta-feira (28), devido a dores lombares e infecção no pulmão.

Jornal descobre testemunhas do caso Marielle

Duas testemunhas do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes ouvidas pelo jornal O Globo disseram ter visto apenas um carro no momento em que foram feitos os disparos. As testemunhas, ouvidas separadamente, afirmaram ainda que na noite do crime foram orientadas por policiais militares a irem para casa.

Alckmin inaugura trem até Cumbica

A uma semana de deixar o posto de governador de São Paulo para poder se candidatar a presidente, Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou neste sábado, 31, mais uma linha do trem que liga São Paulo a Guarulhos. O evento, que contou até com banda de forró, ocorreu na estação Aeroporto-Guarulhos, onde termina a linha inaugurada neste sábado (13-Jade, da CPTM).

Turistas são atropelados por barco em Angra (RJ)

Alexandre da Silva, de 43 anos e Walquiria de Almeida Barros, de 29 anos, foram mortos na sexta-feira (30), em Lagoa Azul, Angra dos Reis (RJ), depois de terem sido atropelados por uma lancha desgovernada. No acidente, outras duas pessoas ficaram feridas: Natacha de Oliveira Soares, 28, e Camila Martinez Precoma, 30.

Novos ministros tomam posse hoje

O presidente Michel Temer dará posse a novos ministros hoje, informou o Palácio do Planalto por meio de nota. A nota confirma que o atual presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, assumirá o lugar de Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Na mesma cerimômia tomará posse como novo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil Valter Casimiro Silveira, atual diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).