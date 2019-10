Veja o resultado das eleições para Conselhos Tutelares em São Paulo

São Paulo — Com 100% das urnas apuradas, a prefeitura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (07) os eleitos para assumir cargos nos 52 Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo.

Foram eleitos 260 conselheiros titulares e seus suplentes, que assumem um mandato de 4 anos, permitidas várias reconduções.

De acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, apenas três regiões tiveram as eleições impugnadas por problemas técnicos: Pirituba, Lajeado e Pinheiros. A Comissão Eleitoral vai deliberar uma nova data para o pleito nos próximos dias.

Agora, o município tem até o próximo dia 18 para publicar o resultado do processo eleitoral. A expectativa, segundo a secretaria, é que ainda em novembro seja realizada uma formação inicial dos conselheiros tutelares eleitos. A posse está marcada para 10 de janeiro de 2020.

O que faz o conselheiro tutelar

Segundo determina o ECA, um conselheiro tutelar é responsável por aplicar medidas de proteção dos direitos da criança e do adolescente. É sua função orientar também os pais ou responsáveis.

Além disso, também deve acompanhar casos de denúncia de abuso ou situações de risco contra a criança ou o adolescente, como por exemplo, casos de violência física, sexual ou emocional.

No entanto, não é de sua alçada aplicar medidas judiciais, ou seja, não acompanha diligências policiais, por exemplo. Nesse caso, a função fica com a polícia de cada município.

Para ser um conselheiro, segundo o ECA, é necessário que saber manter diálogo com pais ou responsáveis legais, comunidade, poder judiciário e executivo e, principalmente, com as crianças e adolescentes.

Veja o resultado das eleições em São Paulo

CT ANHANGUERA

1ºThais Viana

2ºGabriela

3ºGeni

4ºAline-Lika

5ºNailton Magrão

CT ARICANDUVA

1ºAlison Garotinho

2ºEnderson

3ºMazza

4ºEdinha

5ºJurandir

CT BELA VISTA

1ºRaphaele

2ºLorena

3ºDanilo Martinelle

4ºIsmael Junior

5ºLili Sales

CT BRASILANDIA

1ºElisangela

2ºVerlúzia

3ºPriscila Balbino

4ºAlessandra

5ºMel

CT BUTANTA

1ºNivea Do Jardim Jaqueline

2ºSandra

3ºRoberta Guarido

4ºFerreira

5ºDarcy

CT CAMPO LIMPO

1ºJair

2ºRegina Prado

3ºLuiz

4ºEliana Da Hora

5ºSilvia Matos

CT CANGAIBA

1ºProfessora Ana

2ºDaniel Luizetti

3ºCarlos Correia

4ºLuiz Boca Do Povo

5ºDalva Donizete

CT CAPAO REDONDO

1ºPammella Capão

2ºEdilene Leal

3ºRosangela Rocha

4ºWilson Santos

5ºAlessandra Santana

CT CAPELA DO SOCORRO

1ºProfessor Buiu

2ºCabelo

3ºMarcelo Dos Santos

4ºLucia

5ºPastora Andréa

CT CASA VERDE

1ºMichel Teodoro

2ºVanessa Porfírio

3ºFabio Santos

4ºMarta

5ºCasimiro

CT CIDADE ADEMAR

1ºJoana

2ºJeisa

3ºAngela Merilho

4ºRenato Ribeiro

5ºAna Ribeiro

CT CIDADE LIDER

1ºRose

2ºLiliane Silva

3ºEliane Araujo

4ºMarcelo Henrique

5ºPedro De França

CT CIDADE TIRADENTES I

1ºFernanda

2ºLurdinha

3ºDamares

4ºAdriana Bezerra

5ºAriane

CT CIDADE TIRADENTES II

1ºIzabel

2ºCacau

3ºEdmundo

4ºJuliana

5ºElisandra

CT ERMELINO MATARAZZO

1ºDorival

2ºFabian Primo Rico

3ºBeatriz Santos

4ºSandro Fiura

5ºLédima Bispo

CT FREGUESIA DO O

1ºAlexandre Teixeira

2ºSérgio Yukio

3ºBete

4ºRael

5ºLucineia Peppe

CT GRAJAU I

1ºAna Bispo

2ºJosimary Silva

3ºManoel Silva

4ºVera

5ºVanda Faria

CT GRAJAU II

1ºMario Balbino

2ºDaiane Martins

3ºMalvina

4ºLaiane Ferreira

5ºAdão Novo Grajaú

CT GUAIANASES

1ºDanielle Martins

2ºMarivanda

3ºSolange Moraes

4ºLucia Costa

5ºDilma Arraes

5ºAdão Novo Grajaú

CT IPIRANGA

1ºVal Baixinha

2ºAlê

3ºTerno Maciel

4ºBernadete

5ºNega

CT ITAIM PAULISTA

1ºAlemão

2ºMaria Rosinha

3ºRicardo Nova Esperança

4ºCazuza

5ºIrmão José

CT ITAQUERA

1ºDaniela Rocha

2ºSonia Amarante

3ºJuarez (Roberto)

4ºLuci Oliveira Gorda

5ºMaria Lourença

CT JABAQUARA

1ºEd Carlos

2ºWendell Valente

3ºAntonia Mascarenhas

4ºWalber Naves

5ºLuciana Domingues

CT JACANA

1ºEliana Seidel

2ºAna Campos

3ºSandra Morgado

4ºBerenice Ladeira

5ºRose

CT JARAGUA

1ºJerusa Dos Santos Lima

2ºAndressa Paz

3ºMonalisa

4ºAdriana Loureiro

CT JARDIM HELENA

1ºJaiminho

2ºNalva

3ºSonia Professora

4ºRenato Souza

5ºRosangela Romano

CT JARDIM SAO LUIZ

1ºJeanne

2ºIraci

3ºTamires

4ºMarinalva Paixão

5ºElaine Martins

CT JOSE BONIFACIO

1ºPastor Daniel Moura

2ºCarioca

3ºRonaldo Kafu

4ºJânio

5ºAlvaro Castro

CT LAPA

1ºAna Paula Da Silva

2ºHyde

3ºLilian

4ºAlex Ramos

5ºEduardo Ruivo

CT MBOI MIRIM

1ºSilvana Farias

2ºAntonio Brito

3ºPenha Jeovani

4ºDelma

5ºLuizete

CT MOOCA

1ºMaurício Barros

2ºSidney Do Brás

3ºRanuzia Calazans

4ºWilson Cotrim

5ºKatia

CT PARELHEIROS

1ºTata Fernandes

2ºVania Menezes

3ºBeto Ramos

4ºLúcia Bola

5ºFabiano

CT PEDREIRA

1ºEuzébio/Joel

2ºHenrique

3ºMaria De Lourdes Cezar Tobias

4ºDorinha

5ºRita De Cassia

CT PENHA

1ºJosé Neto

2ºMaristela Lopes

3ºLeandro Tolosa

4ºAlessandra Ribeiro

5ºIolanda

CT PERUS

1ºNoeme

2ºAnaliz

3ºCristina

4ºLidaiana

5ºLidia Andrade

CT RIO PEQUENO

1ºLuiz Da Vila Dalva

2ºJaqueline

3ºGledson Deziatto

4ºKarina Freitas

5ºMarcão Do Butantã

CT SACOMA

1ºGil Felix

2ºIndira Gabriela

3ºMariana

4ºLuciano – Rato

5ºAndréa Sales

CT SANTANA

1ºHilda Pires

2ºJô

3ºAssistente Social Paula

4ºClaudinha

5ºAngela Reis

CT SANTO AMARO

1ºRai Fontinelo

2ºLindi

3ºNeia

4ºValtão

5ºRicardo Lb

CT SAO MATEUS

1ºMarisa Ferreira Da Silva

2ºSimone

3ºRose Garcia

4ºMarcia Souza

5ºTiago Brito

CT SAO MIGUEL PAULISTA

1ºTatiane

2ºMeire Aparecida

3ºProfessora Raquel

4ºLuciana Rodrigues

5ºAna Paula

CT SÃO RAFAEL

1ºFatima Bezerra

2ºSueli

3ºEdna Dina

4ºCristina Rocha

5ºPatricia

CT SAPOPEMBA

1ºTia Cleide

2ºMaria Da Cruz

3ºAdriani Caetano Nunes

4ºAndreza Laurindo

5ºDany

CT SE

1ºRoberio

2ºJanet

3ºMildo Ferreira

4ºFernanda

5ºFatima Lopes