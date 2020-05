Veja neste mapa a situação do coronavírus em cada estado do Brasil

O Brasil tem mais de 135.106 casos de covid-19 segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira, 7 de maio. Foram mais de 610 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas fatais para 9.146.

O rápido avanço do coronavírus no país tem forçado os estados a rever suas políticas de isolamento social, fazendo com que alguns, como Maranhão e Pará, adotem o bloqueio total, ou lockdown. Veja no mapa as restrições adotadas em cada estado brasileiro.

Os números são parte da contagem oficial e podem ser inferiores à quantidade real de casos, uma vez que nem todos os brasileiros estão sendo testados.