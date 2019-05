Como foram os protestos #30M pela educação em São Paulo e Rio de Janeiro

1. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 1 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

2. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 2 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

3. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 3 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

4. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 4 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

5. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 5 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

6. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 6 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

7. Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 7 /15 Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Nacho Doce/Reuters) Protesto em São Paulo: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

8. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 8 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Rio de Janeiro: protesto contra cortes na Educação

9. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 9 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Rio de Janeiro: protesto contra cortes na Educação

10. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 10 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

11. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 11 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

12. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 12 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

13. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 13 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Rio de Janeiro: protesto contra cortes na Educação

14. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 14 /15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação

15. Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação zoom_out_map 15/15 Protesto no Rio de Janeiro: estudantes vão às ruas contra cortes na Educação (Pilar Olivares/Reuters) Rio de Janeiro: protesto contra cortes na Educação

São Paulo – Novas manifestações contra o bloqueio de verbas no Ministério da Educação e a política do governo Bolsonaro na área tomaram as ruas brasileiras nesta quinta-feira (30).

Não há um balanço consolidado do número de cidades com os protestos batizados de #30M. De acordo com o G1, até por volta de 18h30, ao menos 104 cidades de 21 estados e do DF tiveram manifestações.

Os atos tem organização da União Nacional dos Estudantes (UNE) mas contam com a participação também de sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais.

São Paulo

Em São Paulo, a concentração foi marcada para 17h no Largo da Batata e seguia no início da noite em direção à Avenida Paulista, que abrigou os atos da educação no dia 15 e a favor do governo Bolsonaro no último domingo.

O ato teve menos gente do que na manifestação do dia 15, o que já era esperado pelos organizadores e pela movimentação nas redes sociais.

Entre os manifestantes, muitos usavam camisetas com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a inscrição “Lula Livre”, mas esse tema ficou fora da maioria dos discursos. Também não houve participação formal dos partidos de oposição e o mote “Fora, Bolsonaro” foi evitado.

A principal oradora no carro de som foi a estudante Marianna Dias, presidente da UNE disse que não queria “briga de torcida” e que a manifestação foi “tão vitoriosa” quanto a do dia 15.

A presidente da UNE disse, ainda, que o mote “Fora, Bolsonaro” por ora está fora de cogitação e o “Lula Livre” não é o centro da manifestação.

Uma das poucas parlamentares presentes, a deputada estadual Maria Isabel Noronha (PT), presidente licenciada do Sindicato dos Professores da Rede Estadual (Apeoesp), fez um discurso no qual destacou o protagonismo dos estudantes.

“O presidente não entende o valor da Educação. Por isso, tantos cortes e ataques a nós, estudantes e professores. Nós vamos mostrar a eles a importância que temos porque vamos ser a maior crise que ele vai enfrentar”, disse a parlamentar em seu discurso.

Além dela, estavam no carro de som o ex-presidenciável do PSOL, Guilherme Boulos, e o vereador Cláudio Fonseca (Cidadania) até as 18h30.

Rio de Janeiro

Os manifestantes que protestam contra o governo Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro nesta quinta-feira começaram às 18h30 a seguir das imediações da igreja da Candelária rumo à Cinelândia, caminhando pela avenida Rio Branco.

Milhares de pessoas participam do ato, que faz críticas principalmente aos cortes anunciados na educação pública. Poucos políticos participam do ato – um deles foi o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ). A Polícia Militar acompanha os manifestantes, mas até as 18h30 o clima era pacífico.

☂ Não tem balbúrdia. Tem professores e alunos comprometidos com o debate de ideias plurais, com a produção de conhecimento, com o ensino e a pesquisa. #30MpelaEducação #brasilpelaeducacao pic.twitter.com/EcL5McJnqz — Alessandro Molon (@alessandromolon) May 30, 2019

(Por Pedro Venceslau, Isabela Palhares e Fábio Grellet)