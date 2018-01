Veja as notas máximas e mínimas do Enem 2017

São Paulo – Durante coletiva de imprensa antes da divulgação dos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Inep e o MEC divulgaram as notas mínimas e máximas das provas de 2017.

Confira os resultados para cada prova:

LINGUAGENS E CÓDIGOS Nota mínima 299,6 Nota média 510,2 Nota máxima 788,6 Estudantes com nota mínima 224 Estudantes com nota máxima 1

REDAÇÃO Nota mínima 0 Nota média 558 Nota máxima 1000 Estudantes com nota mínima 309157 Estudantes com nota máxima 53

CIÊNCIAS HUMANAS Nota mínima 307,7 Nota média 519,3 Nota máxima 868,3 Estudantes com nota mínima 30 Estudantes com nota máxima 2

MATEMÁTICA Nota mínima 310,4 Nota média 518,5 Nota máxima 993,9 Estudantes com nota mínima 1 Estudantes com nota máxima 16