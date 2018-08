Veja as datas dos próximos debates presidenciais na TV

São Paulo – Aconteceu na última quinta-feira (9), o primeiro debate das eleições 2018 na televisão com oito candidatos à presidência da República.

Para o primeiro encontro, realizado nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, foram convidados os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso em Curitiba, e João Amoêdo (Novo) ficaram de fora.

É importante ressaltar que, por lei, as emissoras de televisão são obrigadas a convocar às discussões os partidos com pelo menos cinco senadores ou deputados federais no Congresso. Ainda assim, mesmo que uma sigla não tenha o número suficiente de representantes, o organizador do debate pode convidar o candidato.

O período oficial para campanha eleitoral começará apenas no dia 16 de agosto, mas, até lá, os presidenciáveis já têm uma agenda com mais cinco debates televisionados em rede nacional. Em caso de segundo turno, serão mais seis encontros.

Veja o calendário dos debates presidenciais na TV

17 de agosto às 22h – RedeTV!

9 de setembro – TV Gazeta e Estadão

26 de setembro – SBT e Folha

30 de setembro – TV Record

4 de outubro – Rede Globo

7 de outubro – Primeiro turno da eleição