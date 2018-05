Governo aplicará multa de R$ 100 mil por hora para conter greve

São Paulo – O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo da Presidência da República, afirmou que o governo começará a aplicar multas no valor de R$ 100 mil por hora parada a quem descumprir o acordo firmado para desbloqueio das rodovias.

Ele acrescentou que a Polícia Federal já tem inquéritos abertos para investigar a origem do movimento e que já existem até mesmo pedidos de prisão.

Marun concedeu entrevista neste sábado (26) após reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer e ministros que integram o gabinete de crise, para avaliar a situação nas rodovias federais.

Haverá um novo pronunciamento às 17 horas após nova reunião do governo. Marun elogiou a integração dos gabinetes de crise em vários estados com o governo federal.

Ele disse ainda que o presidente está particularmente preocupado com a situação da saúde e “a questão de vidas”.

Na entrevista coletiva, o ministro disse que está em curso a regularização das termelétricas e dos aeroportos de Rio, de São Paulo e Porto Alegre. Segundo ele, o mesmo deve ocorrer nas próximas horas com o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Marun lamentou que ainda ocorram pontos de bloqueio de rodovias mas notou que o desbloqueio “ajuda, mas não é solução”.

Isso porque “a crise se resolve no momento em que o caminhoneiro e a caminhoneiro voltar a cumprir sua missão de transportar as mercadorias necessárias e imprescindíveis”, segundo ele.

Parte do pronunciamento foi registrado pela página do Palácio do Planalto no Facebook: