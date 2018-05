Veja a repercussão do incêndio em SP na imprensa internacional

São Paulo – O incêndio que atingiu o centro de São Paulo na madrugada desta terça-feira, 1º, está ganhando repercussão internacional. O The New York Times fala sobre a dimensão do alcance do fogo e de suas possíveis vítimas, ainda não confirmadas. O jornal chamou o edifício de “arranha céu”.

A rede CNN diz que o prédio foi “engolido” pelas chamas e considerou “dramática” a situação das possíveis vítimas e das dificuldades que os bombeiros estavam encontrando no local.

A BBC relata o que provocou o incêndio – a explosão de um botijão de gás – e também cita depoimentos dados por moradores a jornais brasileiros. O The Sun classificou como “um inferno em chamas” e apontou a situação “desesperadora” de quem estava no local e tentava escapar do fogo.