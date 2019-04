Veja a programação do 59º aniversário de Brasília

Para comemorar hoje (21) o aniversário de Brasília, diversas atividades gratuitas estão previstas na Esplanada dos Ministérios, dirigidas a pessoas de todas as idades. As atrações começam às 10h. Os organizadores, no entanto, sugerem que o público se programe para chegar mais cedo, para estacionar com tranquilidade em locais permitidos, pois haverá fiscalização no local para coibir irregularidades.

Ao todo, mais de 20 atrações musicais estão previstas em três palcos – o principal, que terá Anita, Daniela Firme e o Bloco Eduardo e Mônica, entre outros; o palco Brasília, com artistas locais e adotados pela capital federal; e o palco gastronômico, que terá a presença de artistas da cidade e DJs.

Além disso, estão previstas atividades cívicas, como a troca da Bandeira, a Esquadrilha da Fumaça; exposição de veículos militares; apresentações de músicos da Escola de Música de Brasília; biblioteca volante, foodtrucks, atividades circenses, oficinas de ilustração e pintura, brinquedos infláveis, passeios turísticos, atividades físicas ao ar livre e muito mais.

A fim de facilitar o acesso à Esplanada e dar segurança aos participantes da Maratona Monumental, estão previstas alterações no trânsito. A partir das 9h, a Polícia Militar fechará a Via S1, desviando os veículos para o Eixo Rodoviário Sul. Por volta das 10h, essa intervenção será ampliada para a altura do acesso à Via L2 Norte, a fim de permitir que os condutores acessem os estacionamentos dos ministérios.

Os ônibus coletivos com destino à Rodoviária do Plano Piloto terão acesso à alça leste para a realização do embarque e desembarque dos passageiros nos terminais.

Veja a programação:

Esplanada dos Ministérios – a partir das 10h – entrada franca

Troca da Bandeira

Desfile Militar Bombeiros e PM

Presença da Guarda Mirim

Esquadrilha da Fumaça

Rapel e Tirolesa

Reabertura dos centros de Atendimento ao Turista

Quarteto Musical Escola de Música

Atividades Físicas ao Ar Livre

Exposição de Veículos Militares

Foodtrucks

Biblioteca Volante BiblioSesc

Expresso Ambiental Caesb

RunWay Life Place

Interação com Animais Adestrados

Trupe Circense

Oficinas de Ilustração e Pintura

Brinquedos Infláveis

Tendas de Educação e Saúde

Passeios Turísticos com a TCB

Palco principal

14h – Daniela Firme

16h – Surf Sessions convida PJ e Wilson Sideral

18h30 – Projeto Identidade: Henrique & Ruan + Pedro Paulo & Matheus convidando Israel & Rodolffo

21h – Anitta

23h – Bloco Eduardo &Mônica; convidados e participações: Digão & Canisso (Raimundos), Marcelo Bonfá e Scalene

Palco Brasília

10h – Aborto Elétrico

11h30 – Sapekaí

13h – Dhi Ribeiro

14h30 – Luciano Ibiapina

16h – Galo Cego

17h30 – Paraná

19h – O Bando

20h – Capitão do Cerrado

21h – Lupa

0h – Dona Cislene

Palco Gastronômico

10h – Gustavo Trebien

11h30 – Diego Azevedo

13h – Allan Massay

14h30 – Di Boresti

16h – Distintos Filhos

17h30 – Magoo

19h – Real Samba