Veja a íntegra do ofício de Moro que determinou prisão de Lula

São Paulo — O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, deu prazo até amanhã para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se apresentar à Polícia Federal daquela cidade, onde deverá ser preso.

Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento tríplex do Guarujá, que teria sido oferecido a ele pela construtora OAS em troca de contratos vantajosos com a Petrobras.

A parte do despacho de Moro que trata especificamente da prisão de Lula diz:

“Relativamente ao condenado e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00 do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão.

Vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese.

Os detalhes da apresentação deverão ser combinados com a Defesa diretamente com o Delegado da Polícia Federal Maurício Valeixo, também Superintendente da Polícia Federal no Paraná.

Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal, para o

início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física.”

Veja o conteúdo completo do despacho de Sérgio Moro que determina a prisão de Lula:

A seguir, o ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que autoriza a prisão: