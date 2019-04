Vazamento de óleo atinge praias de Arraial do Cabo e Búzios, no RJ

Uma mancha de óleo de procedência desconhecida atingiu nesta semana praias da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Além de afetar a atividade pesqueira da região, o vazamento já atingiu municípios como Arraial do Cabo e Búzios.

Segundo a prefeitura, as autoridades municipais estão se reunindo desde a última quarta-feira (3) com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Marinha.

A origem da mancha é ainda desconhecida, mas a Secretaria Municipal do Ambiente de Arraial do Cabo trabalha com a hipótese de que o óleo seja proveniente de alguma plataforma móvel de produção de petróleo que operou ou está operando nas proximidades da região.

De acordo com a prefeitura, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já foi notificada. O Ibama está analisando amostras do óleo. Garis de Arraial do Cabo estão realizando a limpeza da areia das praias atingidas.

As praias, no entanto, não estão interditadas. O isolamento temporário de determinadas áreas foi apenas para a execução do trabalho de limpeza.