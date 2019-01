Vale vai pagar R$ 80 milhões para Brumadinho ao longo de dois anos

A mineradora Vale vai doar R$ 80 milhões para o município de Brumadinho como forma de compensar a perda de arrecadação com o rompimento da barragem de rejetos, ocorrida na última sexta-feira (25). O montante será repassado no decorrer de dois anos, segundo o diretor de finanças da Vale, Luciano Siani, que concedeu entrevista à imprensa na cidade mineira.

De acordo com o executivo, será feita uma doação e os valores não serão abatidos de uma eventual indenização. O valor das parcelas ainda não foi definido. A cidade de Brumadinho tem sua economia dependente dos royalties da mineração, chamado de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem).

A mineradora iniciou hoje (31) o cadastro de pessoas que têm parentes mortos ou desaparecidos após o rompimento da barragem. A empresa informou que pagará às famílias R$ 100 mil por pessoa desaparecida ou morta. O atendimento será feito em dois postos, das 14h às 18h, nesta quinta-feira e das 8h às 18h nos demais dias, prioritariamente na Estação do Conhecimento e também no Centro Comunitário do Feijão.

Qualidade da água

Siani informou que barreiras de contenção e membranas foram instaladas para monitorar a qualidade da água do Rio Paraopeba, atingido pelos rejeitos. A maior preocupação no momento, segundo o executivo, é a cidade de Para de Minas, que é abastecida pelo rio.