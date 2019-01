Vale divulga nota sobre risco de rompimento na barragem 6

São Paulo – A Vale divulgou nesta manhã nota informando sobre risco na barragem 6, ao ser detectado aumento dos níveis de água. Segue a nota na íntegra:

“A Vale informa que, por volta das 5h30 deste domingo, acionou as sirenes de alerta na região da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), ao detectar aumento dos níveis de água nos instrumentos que monitoram a barragem VI. Esta barragem faz parte do complexo de Brumadinho. As autoridades foram avisadas e, como medida preventiva, a comunidade da região está sendo deslocada para os pontos de encontro determinados previamente pelo Plano de Emergência. A Vale continuará monitorando a situação, juntamente com a Defesa Civil. Novas informações a qualquer momento.”