Vale divulga lista com nomes de 114 mortos identificados em Brumadinho

A mineradora Vale divulgou, ontem (3) à noite, nova lista com os nomes dos 114 mortos no rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), que já foram identificados pela Polícia Civil. Desde a tragédia, ocorrida no dia 25 de janeiro, os bombeiros já resgataram 121 corpos.

A Vale também divulgou uma relação dos 205 desaparecidos no incidente.

Veja a lista dos corpos identificados até o momento:

ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL

ADRIANO GONCALVES DOS ANJOS

ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA

ALAERCIO LUCIO FERREIRA

ALANO REIS TEIXEIRA

ALEX RAFAEL PIEDADE

ALEXIS CESAR JESUS COSTA

AMAURI GERALDO DA CRUZ

ANAILDE SOUZA PEREIRA

ANDERSON LUIZ DA SILVA

ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS

ANDREA FERREIRA LIMA

ANGELICA APARECIDA AVILA

ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS

CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA

CAMILA SANTOS DE FARIA

CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

CARLOS EDUARDO FARIA

CARLOS ROBERTO DA SILVA

CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT

CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE

CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS

CLAUDIO PEREIRA SILVA

CLEOSANE COELHO MASCARENHAS

CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO

DANIEL MUNIZ VELOSO

DAVID MARLON GOMES SANTANA

DENNIS AUGUSTO DA SILVA

DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA

DJENER PAULO LAS CASAS MELO

DUANE MOREIRA DE SOUZA

EDGAR CARVALHO SANTOS

EDIMAR DA CONCEICAO DE MELO SALES

EDIONIO JOSE DOS REIS

EDIRLEY ANTONIO CAMPOS

EDNILSON DOS SANTOS CRUZ

EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO

ELIANDRO BATISTA DE PASSOS

ELIANE NUNES PASSOS

EUDES JOSE DE PAULA

EVA MARIA DE MATOS

FABRICIO HENRIQUES DA SILVA

FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO

FLAVIANO FIALHO

FRANCIS MARQUES DA SILVA

GISELE MOREIRA DA CUNHA

GISLENE CONCEICAO AMARAL

GLAYSON LEANDRO DA SILVA

GUSTAVO SOUSA JUNIOR

IZABELA BARROSO CÂMARA PINTO

JANICE HELENA DO NASCIMENTO

JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES

JONATAS LIMA NASCIMENTO

JONIS ANDRE NUNES

JORGE LUIZ FERREIRA

JOSE CARLOS DOMENEGUETE

JOSIANE DE SOUZA SANTOS

JULIANA PARREIRAS LOPES

LENILDA CAVALCANTE ANDRADE

LEONARDO ALVES DINIZ

LEONARDO PIRES DE SOUZA

LETICIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA

LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS

LOURIVAL DIAS DA ROCHA

LUCIO RODRIGUES MENDANHA

LUIZ CORDEIRO PEREIRA

LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

MARCELLE PORTO CANGUSSU

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO

MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS

MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO

MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS

MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO

MARLON RODRIGUES GONCALVES

MAURICIO LAURO DE LEMOS

MOISES MOREIRA DE SALES

NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE

NINRODE DE BRITO NASCIMENTO

NOE SANCAO RODRIGUES

PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO

RAMON JUNIOR PINTO

RANGEL DO CARMO JANUARIO

REINALDO FERNANDES GUIMARAES

RENATO RODRIGUES DA SILVA

RENATO RODRIGUES MAIA

RENATO VIEIRA CALDEIRA

RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

RICARDO EDUARDO DA SILVA

ROBSON MAXIMO GONCALVES

RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA

ROLISTON TEDS PEREIRA

ROSIANE SALES SOUZA

ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR

RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO

SANDRO ANDRADE GONCALVES

SEBASTIAO DIVINO SANTANA

SIRLEI DE BRITO RIBEIRO

THIAGO MATEUS COSTA

TIAGO AUGUSTO FAVARINI

WANDERSON CARLOS PEREIRA

WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO

WANDERSON PAULO DA SILVA

WANDERSON SOARES MOTA

WARLEY LOPES MOREIRA

WEBERTH FERREIRA SABINO

WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO

WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES

WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS

WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES

WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA