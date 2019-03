Vale acata pedido da força-tarefa e afasta mais dez gerentes e engenheiros

Rio de Janeiro – A Vale informou nesta sexta-feira (8), que, em reunião realizada nesta quinta-feir (7), a Diretoria Executiva decidiu acatar todas as recomendações da força-tarefa que apura o rompimento da barragem I da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Além do presidente Fábio Schvartsman e dos diretores Gerd Peter Poppinga (diretor executivo de Ferrosos e Carvão), Lucio Flavio Gallon Cavalli (diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão) e Silmar Magalhães Silva (diretor de Operações do Corredor Sudeste), que pediram afastamento temporário no sábado passado, cinco gerentes e cinco engenheiros e geólogos serão afastados agora.

Nesta quinta (7), a empresa informou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no início da noite, por meio de sua assessoria de imprensa, que a decisão ainda não estava tomada e que o prazo se encerrava na segunda-feira. Segundo comunicado distribuído nesta sexta-feira (8), pela empresa, o Conselho de Administração já havia deliberado no sentido de atender integralmente a recomendação.

O gerente executivo de Governança de Geotecnia Corporativa, Alexandre Campanha, a gerente de gestão de Estruturas Geotécnicas, Marilene Araújo, o gerente executivo de Planejamento e Programação do Corredor Sudeste, Joaquim Toledo, o gerente executivo do Complexo Paraopeba, Rodrigo Melo, e o geólogo vinculado à Gerência Executiva de Planejamento e Programação do Corredor Sudeste, César Grandchamp, serão afastados definitivamente da empresa. Outros cinco funcionários serão realocados em outras funções.