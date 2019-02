Vai a 837 o total de mortos na região serrana do Rio

Rio de Janeiro – A Polícia Civil informou que chegou a 837 o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro por causa das chuvas. São 404 mortos em Nova Friburgo, 340 em Teresópolis, 67 em Itaipava (distrito de Petrópolis), 21 em Sumidouro, 4 em São José do Vale do Rio Preto e 1 em Bom Jardim.

As chuvas também afetam a Região Sul do País. Em Santa Catarina subiu para 60 o total de cidades em estado de emergência, de acordo com a Defesa Civil estadual. Cinco pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de terra e enchentes. Foram três na capital Florianópolis, uma em Jaraguá do Sul e outra em Massaranduba, no norte do Estado.

O número de desalojados (aqueles que podem contar a ajuda de vizinhos e familiares) chega a 24.034 e o de desabrigados (aqueles que perderam tudo e precisam de abrigos públicos) é de 1.926. Segundo a Defesa Civil, mais de 921 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, mas não há registro de desaparecidos.