São Paulo – A usina nuclear de Angra 2, no Estado do Rio de Janeiro, deve iniciar no próximo sábado uma parada estimada em 30 dias para reabastecimento de combustível, informou nesta quinta-feira a Eletrobras Eletronuclear, subsidiária da estatal Eletrobras responsável pelo empreendimento.

Com 1.350 megawatts em potência, a usina nuclear enfrenta paradas como essa aproximadamente a cada 12 meses, em atividades programadas com pelo menos um ano de antecedência, adicionou a companhia, em nota.