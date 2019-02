Urnas são transportadas para ilha no Pará

Belém – As últimas urnas a serem entregues no Pará foram preparadas para transporte na manhã deste sábado. São oito urnas, destinadas a cinco seções da Ilha de Cotijuba, na Região Metropolitana de Belém. O traslado na embarcação demora 45 minutos.

Das oito urnas, cinco vão para as seções e três são de contingência, caso alguma apresente uma falha. Em Cotijuba, o cartório eleitoral atende aproximadamente 2 mil eleitores, que lá residem.

“São as últimas a serem entregues, em uma embarcação alugada pelos Correios. Fazemos no sábado porque é mais seguro, temos que atravessar a baía para levar essas urnas e na sexta-feira tem as escolas e a movimentação ainda é grande”, explicou Silvia Rodrigues, Chefe do Cartório Eleitoral da 20ª Zona.

A Região Metropolitana de Belém conta com 4 mil urnas distribuídas em 13 Zonas Eleitorais. Mais cerca de 15 mil urnas atendem o resto do Estado. Elas começaram a ser transportadas na última quinta-feira e serão usadas por pouco mais de 5 milhões de eleitores.