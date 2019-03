Universitária de 19 anos é queimada viva por namorado em SP

Uma jovem universitária de 19 anos foi vítima de violência durante um churrasco em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na última terça-feira, 6.

Isabela Miranda de Oliveira foi agredida pelo namorado e depois jogada em um colchão em chamas, tendo 80% do corpo queimado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo relatos de familiares, ela teria sido abusada sexualmente pelo cunhado enquanto dormia em um dos quartos da casa se recuperando de uma embriaguez. O namorado teria ido até o quarto quando flagrou a cena. Achando que o ato era consensual, espancou Isabela e em seguida, ateou fogo.

A Polícia investiga o caso como adultério e abuso sexual, já que não confirma a versão apresentada pelos familiares da vítima.

As testemunhas que estavam presentes no local do crime afirmam que o homem suspeito de estupro também teria sido agredido pelo namorado da vítima. Em depoimento, ele teria afirmado que não se recordava de nada e não saberia explicar por que estava sem roupas na cama com Isabela.

Willian Felipe Alves, namorado da universitária, foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

Repercussão

Internautas se indignaram com a forma como o caso foi noticiado pela Record TV, remetendo à vitima a responsabilidade pelo ocorrido.

A matéria, que foi veiculada com o título: “Jovem tem 80% do corpo queimado após ser flagrada na cama com o cunhado”, foi compartilhada em post do deputado federal David Miranda (PSOL-RJ), que criticou a postura da TV.