Unicamp e Unesp divulgam lista de aprovados em 2018

São Paulo – A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 7, a lista de convocados na primeira chamada do vestibular 2018. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Comvest.

Os convocados nesta lista deverão realizar a matrícula não presencial, exclusivamente pelo site (www.comvest.unicamp.br), na quinta-feira, 8, a partir das 9h e na sexta-feira, 9, entre 8h e 18h.

O candidato aprovado também precisa fazer a matrícula presencial no dia 19 de fevereiro, das 9h às 12h, no respectivos campi. Nesta edição, a universidade oferece 3.340 vagas em 70 cursos de graduação.

Os aprovados no processo seletivo da primeira chamada do Vestibular Unicamp 2018 para o curso escolhido como segunda opção deverão realizar a matrícula não presencial pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento).

Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão a vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

A matrícula presencial da segunda chamada será no dia 19 de fevereiro. De acordo com a Unicamp,a vaga só estará garantida após a matrícula presencial, no dia 19 de fevereiro, das 9 às 12h, conforme orientações do Manual do Candidato.

A terceira chamada será divulgada no dia 19 de fevereiro (até as 23h59) e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 21 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no Manual do Candidato, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

No dia 26 de fevereiro, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Candidato.

Segundo a assessoria da universidade, a matrícula só estará garantida após sua confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada.

Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) também divulgou na manhã desta quarta os aprovados na primeira chamada de seu vestibular.

São 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades do Estado de São Paulo. O exame foi aplicado em duas fases e teve 107.753 inscritos.

As matrículas devem ser feitas de forma virtual a partir das 10h desta quarta e se encerram na Quinta-feira (8) às 16h.

As cidades com mais vagas são Bauru (1.045), Araraquara (855), Presidente Prudente (640), Botucatu (600), Rio Claro (490), Marília (475), São José do Rio Preto (460), Franca (410), Assis (405), Guaratinguetá (310) e Ilha Solteira (310).

A Unesp tem 34 faculdades e institutos com unidades em Araçatuba, Dracena, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, Rosana, São João da Boa Vista, São Paulo, São José dos Campos, São Vicente e Tupã. Metade das vagas da universidade são reservadas para egressos de escola pública.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3874-6300 e pelos sites vestibular.unesp.br e http://www.vunesp.com.br.