Unicamp apura pichações racistas e de apologia à violência

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, apura pichações racistas e com apologia à violência no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e no Instituto de Geociências (IG). Os atos ocorreram às 21h de terça-feira (14) durante o expediente.

Com caneta do tipo marcador permanente, foram pichadas suásticas e citações ameaçadoras como “vai ter massacre, Columbine”, “poder branco” e “chacina”.

As frases foram vistas sobre mesas, computadores, paredes e em vasos sanitários da Biblioteca Antonio Cândido, do IEL, e no banheiro masculino do IG.

O IEL informou que a imagens do circuito interno de câmeras flagraram o rosto do autor e que será feita análise para identificá-lo. A biblioteca ficou fechada ontem (15) para perícia e reabriu hoje (16) pela manhã.

invadiram a biblioteca do IEL/Unicamp para pixar símbolos nazistas, mensagens racistas e ameaças de massacres. a que ponto chegou o ódio e o ressentimento. não sei nem o que dizer… pic.twitter.com/hYEJUJ7uyy — sonsos essenciais (@tsfrcn) August 15, 2018

A nota da biblioteca do IEL sobre os ataques

Seriozao gente eu n to mais em campinas mas so de imaginar q mtas vezes eu ficava o maior tempao nesse lugar tendo a paz q eu n tinha em nenhum outro canto pra estudar

REVOLTADO

ATAQUES NEONAZISTAS NA UNICAMP GENTE 1 ABSURDO DESSES pic.twitter.com/TAAnUWd08w — adora 🥀 (@pronomerelativo) August 15, 2018

A biblioteca do IEL da Unicamp foi invadida e esquipamentos foram vandalizados com mensagens de cunho nazista pic.twitter.com/Gtb0kH4q6n — Regular Raccoon (@semfimlucrativo) August 15, 2018

Vandalismo é condenado

A Reitoria da Unicamp condenou com veemência os atos de vandalismo.

“Mais graves do que os danos causados ao patrimônio público são o simbolismo dos desenhos e o teor das mensagens, totalmente incompatíveis com os valores da Unicamp e absolutamente inaceitáveis no âmbito de uma comunidade acadêmica que preza a democracia, a paz e a diversidade”, disse.

A universidade abriu sindicância e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Se o autor for aluno da Unicamp, poderá ser processado internamente e sofrer penalidades como expulsão da universidade.