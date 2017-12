Unesp divulga lista de aprovados para 2ª fase do vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 1º, a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2018 e o resultado da primeira etapa. Foram convocados 53.016 candidatos, que concorrem a 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades.

Os estudantes podem verificar o desempenho na prova do dia 15 e consultar o local de prova da segunda fase no site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame.

As provas comuns da segunda fase serão aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro, domingo e segunda-feira, em 31 cidades paulistas – além das 23 onde há cursos, as provas ocorrerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba) e ainda em Brasília, Campo Grande e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, é aplicada a prova de habilidades, entre os dias 10 e 16 de dezembro, conforme o calendário do manual do candidato, disponível para consulta na página da Vunesp.

A Unesp destina o mínimo de 50% das suas vagas por curso ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública.

Este índice era de 45% no último exame, quando o porcentual de ingressantes oriundos de escolas públicas foi de 52,6%. Segundo a universidade, o total de inscritos no vestibular 2018 foi de 107.753 candidatos, recorde histórico.

Mais informações sobre o vestibular da Unesp podem ser obtidas pelo telefone (11) 3874-6300 e pelos sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.