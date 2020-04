Um em cada quatro idosos no Brasil mora com três ou mais pessoas

Um levantamento recente feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compilado pelo jornal Folha de S.Paulo revelou que 7 milhões dos idosos brasileiros moram em casas em que vivem três ou mais pessoas. Isso representa 25% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil e os coloca em um grupo de risco maior para o contágio do novo coronavírus.

O percentual aumenta se considerado apenas alguns critérios, como cor de pele, por exemplo. No caso de famílias pretas e pardas, 29% dos idosos divide a residência com três pessoas ou mais contra 22% de pessoas caucasianas acima de 60 anos.

Em termos de situação financeira das famílias, o percentual é de 27% entre quem ganha até um salário mínimo (1.045 reais, em valores atualizados), 24% entre um e três salários e 21% para renda superior a três salários.

Os idosos que moram em casas com mais pessoas também são, em sua maioria (40%), responsáveis por mais da metade da renda domiciliar. Cerca de 35% deles contribuem entre 35% e 50% dos gastos e apenas 20% é responsável por semente 25% das despesas do lar.

Há também contraste em relação às regiões. No Norte, o percentual de pessoas com idade avançada dividindo casas com mais três pessoas é de 37%. Na região Sul apenas 19% dos idosos moram em casas cheias. Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste tiveram percentuais de 30%, 24% e 23% respectivamente.