TV por assinatura já está presente em 27,9% dos domicílios

Brasília – O setor de TV por assinatura registrou mais 173,3 mil contratos em março, e chegou ao total de 16,8 milhões de assinaturas. Os números representam um crescimento de 1,04% em relação a fevereiro e 22,9% em relação a março de 2012.

Segundo dados divulgados hoje (6) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 27,9% dos domicílios do país contam com o serviço de TV por assinatura.

Considerando o número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a TV paga atinge atualmente 53,8 milhões de brasileiros.

A Região Sudeste foi a que registrou maior expansão dos serviços, com 39,4% de domicílios. No Distrito Federal, 50,8% das casas contam com TV por assinatura.

A participação do serviço prestado via satélite atingiu 61,7% da base de assinantes em março, e a do serviço a cabo alcançou 37,7% dos assinantes.