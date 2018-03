Turista brasileiro morre vítima de bala perdida em Montevidéu

Um turista brasileiro de 53 anos morreu neste domingo à noite ao ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio após um assalto em Montevidéu, informou o Ministério do Interior.

“Dois homens assaltaram um estabelecimento comercial. Na perseguição, aconteceu uma troca de tiros. Um turista brasileiro morreu, vítima de bala perdida. Duas pessoas foram detidas”, afirma o comunicado publicado pelo ministério.

Dois homens armados assaltaram um pequeno supermercado no bairro residencial de Pocitos e fugiram em um táxi.

Eles foram perseguidos por agentes de uma empresa privada de segurança e um dos criminosos desceu do veículo para entrar em um condomínio.

Na troca de tiros com os seguranças particulares, o brasileiro, que estava hospedado no local com a esposa, foi atingido na virilha e, com a perda de sangue, faleceu em um hospital local.

Julio César de Medeiros, de 53 anos, foi atingido na artéria femoral esquerda e perdeu muito sangue.

Ele e a esposa visitavam Montevidéu como turistas e retornariam ao Brasil nesta segunda-feira, segundo o ministério uruguaio.

A polícia apreendeu três armas, uma delas de plástico, e uma mochila com o dinheiro roubado. Os suspeitos pelo assalto foram detidos. As autoridades ainda não determinaram a origem da bala perdida.