Túnel Acústico, no Rio, é totalmente liberado após desabamento

São Paulo — O Túnel Acústico Rafael Mascarenhas foi totalmente liberado na madrugada desta segunda-feira, 20. Com isso, o Rio de Janeiro volta ao estágio de normalidade após a queda de parte da estrutura do túnel, que liga a zona sul e a zona oeste da cidade.

O sentido Lagoa foi reaberto por volta das 5h, de acordo com o Centro de Operações do Rio. O sentido São Conrado já havia sido liberado na madrugada de domingo, dia 19, quando a cidade ainda se encontrava no estágio de atenção, o segundo nível em uma escala de três.

O Rio entrou em estágio de crise às 12h35 da sexta-feira, 17, após uma grande estrutura de concreto desabar dentro do túnel, na Lagoa-Barra, interditando as duas pistas.

O desabamento da estrutura atingiu a parte dianteira de um ônibus que fazia o trajeto São Conrado – Rodoviária. Ninguém ficou ferido no acidente.