Tuítes de generais levam “Exército” a ficar no trending topics mundial

O assunto Exército ficou entre os dez mais comentados do Twitter mundial na madrugada desta quarta-feira, 4. O destaque veio após a publicação feita pelo general Villas Bôas, comandante do Exército, em seu perfil na rede social, afirmando que “repudia a impunidade” e que a Força está atenta “às suas missões institucionais”.

A manifestação, recebida com críticas e apoio, veio às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Outros militares manifestaram apoio a Villas Bôas. Também no Twitter, o general José Luiz Dias Freitas, comandante Militar do Oeste, escreveu: “Mais uma vez o Comandante do Exército expressa as preocupações e anseios dos cidadãos brasileiros que vestem fardas. Estamos juntos, Comandante”.

Mais uma vez o Comandante do Exército expressa as preocupações e anseios dos cidadãos brasileiros que vestem fardas. Estamos juntos, Comandante @Gen_VillasBoas ! https://t.co/i6AcXAzT8E — General Freitas (@Gen_Ex_Freitas) April 3, 2018

Na contramão, o ex-procurador da República Rodrigo Janot se disse preocupado. “Isso definitivamente não é bom. Se for o que parece, outro 1964 será inaceitável.”