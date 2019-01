Tudo sobre como será a posse de Bolsonaro

São Paulo — A posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) acontecerá nesta terça-feira (01) em Brasília e está marcada para o período entre 14h45 e 18h30.

O roteio para a cerimônia de posse prevê o deslocamento do comboio presidencial da Residência Oficial da Granja do Torto até a Catedral de Brasília às 14h15. Às 14h45, o casal Bolsonaro deve entrar no Rolls Royce, seguido também em carro aberto, pelo casal Mourão.

A chegada ao Congresso é prevista para 14h50 e uma hora depois começa o deslocamento até o Palácio do Planalto que, a depender das condições meteorológicas, também deve ser em carro aberto.

Às 18h25, a expectativa é de que presidente e vice cheguem ao Itamarty para um coquetel com ministros, políticos e chefes de Estado.

Na lista de convidados há parentes, pastores e presidentes. Foram distribuídos 2 mil convites para a cerimônia no Congresso Nacional; PT e PSOL já avisaram que seus deputados e senadores não vão participar.

Além de presenças políticas, eleitores têm organizado caravanas para acompanhar a cerimônia e a expectativa do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é que até 500 mil pessoas participem.

Cerca de 60 delegações estrangeiras deverão comparecer à cerimônia. As presenças já confirmadas são de presidentes de países vizinhos: Maurício Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), Iván Duque Márquez (Colômbia) e Marín Vizcarra (Peru).

Os líderes de três países latino-americanos – Cuba, Venezuela e Nicarágua – foram desconvidados pelo presidente.

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu já se encontrou com o presidente eleito e ficou para a cerimônia de posse.

O presidente americano Donald Trump não marcará presença e será representado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael R. Pompeo.

A China também enviará um representante do governo para acompanhar a posse, vice-presidente do Comitê Permanete da Assembleia Popular (Parlamento), Ji Bingxuan.

O trânsito para veículos foi fechado na Esplanada a partir da zero hora de sábado (29), mas pedestres ainda podiam circular livremente.

Já no domingo, a N2 e as vias S2, que passam pelos anexos dos Ministérios, também ficarão fechadas e o acesso à Esplanada dos Ministérios será liberado apenas às pessoas credenciadas.

Veja o calendário previsto para a cerimônia:

14h45 Desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília para o Congresso

15h00 Abertura, no plenário da Câmara, da sessão solene de posse de Jair Bolsonaro no cargo de presidente da República e de Hamilton Mourão no cargo de vice-presidente

15h45 Término da sessão solene de posse

16h00 Execução do hino nacional, seguida de salva de tiros e revista de tropas

16h15 Desfile do cortejo presidencial do Congresso para o Palácio do Planalto.

16h20 Chegada do cortejo presidencial ao Palácio do Planalto

16h30 Pronunciamento de Bolsonaro à nação

17h00 Cumprimentos dos chefes e dos vice-chefes de Estado ou de governo e dos ministros de Relações Exteriores a Bolsonaro

17h30 Cerimônia de nomeação dos ministros

18h15 Fotografia oficial

18h25 Desfile do cortejo presidencial com a faixa presidencial, do Palácio do Planalto para o Palácio Itamaraty

18h30 Recepção oferecida por Bolsonaro e Michelle Bolsonaro

(Com Agência Brasil)