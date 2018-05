TSE registra pesquisa do Vox Populi para a CUT

São Paulo – A Central Única dos Trabalhadores (CUT) encomendou ao instituto Vox Populi uma pesquisa de intenção de votos sobre a eleição nacional, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento com duas mil entrevistas começou no sábado e vai até a quarta-feira, 23. A divulgação deve acontecer na sexta-feira, 25. Nelas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o único candidato citado do Partido dos Trabalhadores (PT).

Além da pesquisa eleitoral, o Vox Populi vai também sondar os eleitores sobre o líder petista, que se encontra encarcerado na Superintendência da PF do Paraná. Os entrevistadores questionarão se os eleitores acreditam que Lula estará nas eleições deste ano e se consideram que a prisão foi justa.

O formulário registrado no TSE também contém perguntas sobre se os eleitores acreditam que a Lava Jato e o juiz Sergio Moro punem políticos de outros partidos com igual rigor despendido aos do PT e também se a sigla deve manter a candidatura do ex-presidente ou se devia escolher outro candidato.